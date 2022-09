Higuain: "Presto smetterò col calcio, ho vissuto 15 anni in modo innaturale"

"Sto andando verso la fine della mia carriera, ne sono consapevole. Mi sto preparando mentalmente, e non solo, per il post ritiro: credo che non resterò nel mondo del calcio, che mi ha fatto vivere 15 anni in maniera innaturale: oggi ho altri interessi". Parola di Gonzalo Higuain . L'ex bomber di Napoli, Juventus , Chelsea e Milan è stato intervistato da Tyc Sports, in occasione dell'approdo della nazionale argentina nell'ormai 'sua' Miami: "Non torno da due anni nel mio paese e il futuro non sarà lì, resterò a vivere negli Usa. E' triste, lo so, ma sento spesso i miei amici e mi raccontano che ogni giorno è sempre peggio, tra inflazione e mancanza di sicurezza: per me sarebbe impossibile. Io sono un privilegiato, me ne rendo conto, ma al primo posto oggi per me viene la serenità".

Il Pipita ha proseguito: "Sono in un ottimo momento di forma con l' Inter Miami , mi sento leggero come quando giocavo al parco da bambino: quando si sta bene mentalmente, si può tornare a fare ogni cosa, anche tanti gol. Ma mi sto dirigendo verso la fine della mia carriera: un mio compagno mi diceva sempre che sei tu a doverti ritirare dal calcio e non il calcio a ritirare te. Bisogna smettere quando si è ancora in forma".

L'ex Juve e Napoli Higuain: "Il bullismo patito e la scomparsa di mia madre mi hanno cambiato"

Certo, nelle parole di Higuain di oggi, sembra sempre si sia rotto qualcosa col mondo del calcio che ha frequentato per così tanti anni: "Le critiche efferate e il bullismo mi hanno cambiato: ritrovarsi prima osannato e poi quasi insultato per aver sbagliato qualche gol, creano scompensi a livello psicologico. Se vivi un momento negativo in campo, becchi gli insulti per strada e, se ti azzardi a reagire, le ripercussioni sono doppie. In paesi come Italia e Argentina il calcio viene vissuto senza il minimo equilibrio: la gente pensa che la vita di un calciatore sia facile, in realtà è interamente condizionata dal risultato. E questo non è giusto: vivo da 15 anni questa condizione innaturale e col passaggio in Mls ho detto basta a tutto ciò".

Higuain: "Bastano 5 minuti dietro una tastiera per rovinare la vita di una persona"

E ancora "Bisogna capire che oggi viviamo in un tempo in cui bastano 5 secondi dietro a una tastiera per rovinare la vita di persona. Personalmente non tollero più la mancanza di rispetto". "La scomparsa di mia madre? E' stata devastante e ora guardo la vita in maniera diversa. Con maggiore empatia, quella che nel calcio è difficilissimo trovare". Infine, una parola su Lionel Messi: "So solo che è al suo ultimo anno di contratto col Psg. Se venisse in Mls sarebbe pazzesco".