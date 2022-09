Tv danese: Brian Laudrup licenziato per un filmato su Dubai

Star e commentatore per Tv2, Brian Laudrup questa settimana è stato licenziato dalla televisione danese che detiene i diritti delle partite della Danimarca. Il motivo? Le riprese di un filmato pubblicitario per 'Visit Dubai', l'ufficio turistico dell'emirato, senza aver preventivamente avvisato la rete. In un momento storico in cui i diritti umani e le questioni ambientali, sia in Qatar sia in altri Paesi della regione, sono al centro del dibattito nel Paese nordico.