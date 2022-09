Devis Mangia respinge le accuse: "Non ho mai tenuto condotte lesive"

ROMA - Devis Mangia prova a far chiarezza dopo la sospensione per tre settimane dalla nazionale di Malta. L’ex tecnico dell’Under 21 ha voluto esprimere - in un comunicato - il proprio pensiero riguardo a una vicenda piuttosto delicata che lo avrebbe visto protagonista. "In relazione alle notizie comparse sulla stampa nazionale - afferma l’allenatore - è mio dovere precisare di non aver mai tenuto, né ora né in passato, condotte lesive della dignità personale o sessuale di alcuno, men che meno di un giocatore o di un altro membro della Federazione. Si tratta di notizie infondate e false, gravemente lesive della mia dignità personale e della mia reputazione professionale".