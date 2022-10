Mls: super Higuain segna ed esclude Insigne dai play off

Super Gonzalo Higuain, un golazo all'86' e l'Inter Miami vince 1-0 contro il Toronto del rientrante Lorenzo Insigne, di Bernardeschi e Criscito. I canadesi abbandonano così tutte le possibilità di accedere ai play off in una stagione che si chiude in modo amaro: sconfitta nella finale di coppa canadese e niente post-season in Mls.

Higuain: “Mi sto divertendo in questa squadra” Lorenzo Insigne è finito nel tabellino, ma per una ammonizione sul finire del primo tempo. La sua partita è durata in tutto 72'. L'altro ex Napoli, il Pipita, ha invece risolto la gara a poco dalla fine con una sorta di rigore in movimento. Al fischio finale così ha parlato della sua avventura americana nella squadra di David Beckham.