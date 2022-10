Bernardeschi: "Higuain mi ha fatto arrabbiare, non mi aspettavo che..."

Non sta andando proprio come previsto l'avventura degli italiani al Toronto Fc, penultimo in classifica di Mls e nella notte uscito sconfitto dalla sfida contro l'Inter Miami. A condannare la squadra di Insigne e Criscito ci ha pensato Gonzalo Higuain, che ha trovato il gol partita all'86 e ha festeggiato con tanto di linguaccia il quattordicesimo centro in campionato. I canadesi hanno così abbandonato tutte le possibilità di accedere ai play off in una stagione che si chiude in modo amaro: sconfitta nella finale di coppa canadese e niente post-season in Mls. Non benissimo per Federico Bernardeschi e compagni: l'ex Fiorentina e Juve ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle anche nel post partita. "Credo che il Pipita sia un grande giocatore - ha detto - Oggi mi ha fatto veramente arrabbiare con quel gol. Ma il calcio è così...". "Una cosa però no, non mi aspettavo...", ha svelato il campione d'Europa in carica con la Nazionale italiana, come si sente nel video della conferenza stampa.