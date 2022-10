Tifoso del Celtic si scorda la sciarpa e alza.... suo figlio!

GLASGOW (Scozia) - Ha del clamoroso quanto ripreso dalle telecamere di Celtic Tv durante un match dei Bhoys di Glasgow: nella solita curva in festa, durante la tipica sciarpata, un tifoso - sprovvisto del capo necessario per tale coreografia - ha deciso di utilizzare... il proprio figlio, rigorosamente vestito di biancoverde. Le immagini hanno fatto il giro del web, dividendo gli utenti dei social, tra chi mostra ilarità e chi condanna il gesto. In realtà, non è la prima volta che un episodio simile si verifica sugli spalti tra i sostenitori dello storico club scozzese: era già accaduto infatti nel 2016 durante la presentazione ufficiale di Brendan Rodgers.