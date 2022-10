Casillas e il "sono gay": nuovo commento di Puyol

BARCELLONA (Spagna) - L’ex capitano della nazionale spagnola e del Barcellona Carles Puyol torna a scusarsi per lo scherzo ai danni di Iker Casillas. L’ex portiere del Real Madrid e del Porto aveva pubblicato un tweet in cui affermava di essere gay. Subito dopo, tra i commenti era apparso quello di Carles Puyol. "È giunto il momento di raccontare la nostra storia, Iker”. In realtà, il profilo dell’ex portiere, come denunciato in seguito da Iker Casillas, è stato hackerato. Ma nel contempo, la notizia aveva fatto il giro del mondo.