Icardi a un bivio: la decisione che può fermare il processo a Corona

MILANO - Dovrà presentarsi in aula Mauro Icardi, che ha querelato Fabrizio Corona per diffamazione per la notizia pubblicata nel 2019 su King Corona Magazine su una presunta relazione extraconiugale tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic. In caso contrario, il collegio presieduto da Elisabetta Canevini, valuterà la sua assenza come remissione della querela. La giudice ha anche disposto la citazione coatta del centrocampista croato Ivan Perisic, che adesso gioca a Londra e oggi doveva essere sentito come teste. Perisic a causa della sua assenza è stato multato per circa 500 euro. Il collegio ha quindi fissato una nuova udienza per il 25 gennaio per le testimonianze di Icardi e Perisic.