Ronaldo, l'esultanza-omaggio di Anthony Joshua diventa virale

Una settimana dopo essere tornato a far parlare di sé per le imprese sul campo grazie al gol numero 700 della propria leggendaria carriera, decisivo per la vittoria del Manchester United in casa dell’Everton, Cristiano Ronaldo torna ad essere star dei social, seppure… in contumacia.

Anthony Joshua omaggia Ronaldo: esultanza social in Portogallo Non è infatti sfuggita agli internauti quello che è stato un vero e proprio omaggio arrivato all’attaccante portoghese da Anthony Joshua, popolare pugile britannico, che su Instagram ha postato un video di sé intento ad esultare proprio “alla Ronaldo”. Il pugile di origini nigeriane, classe 1989, più volte campione del mondo dei massimi, non si è fatto mancare nulla in un video diventato presto virale e davvero suggestivo, nel quale si vede prima un’immagine di una spiaggia al tramonto, poi Anthony comparire dopo qualche secondo con l’iconico saltello a piedi uniti, la mano destra che rotea in aria e infine il marchio di fabbrica di Ronaldo, quel grido “Siuu” che ormai da anni accompagna le esultanze dei suoi gol, sebbene sempre più rari in particolare dopo il ritorno al Manchester. Anthony Joshua e quell'oro olimpico che fece arrabbbiare l'Italia A completare il tutto il fatto che Joshua fosse in vacanza proprio in Portogallo. Tutto molto poetico da parte del britannico, argento ai mondiali di Baku nel 2011 nella categoria supermassimi e campione olimpico in casa a Londra 2012 dopo aver avuto la meglio sull’italiano Roberto Cammarelle al termine di un combattimento passato alla storia dei Giochi Olimpici e che fece infuriare il pugile milanese a causa del verdetto dei giudici, ritenuto iniquo.