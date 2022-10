Cristiano Ronaldo, la frase di Simeone che spiega il rifiuto

Balbettante in Champions League, dove il rischio di un’eliminazione al termine della prima fase dopo quattro accessi consecutivi agli ottavi è concreto, ma in ripresa in Liga, grazie a una striscia di vittorie che ha quasi colmato quantomeno il gap dal Barcellona, fresco di ko nel Clasico contro il Real Madrid che pare già avviato a dominare il campionato.

Antoine Griezmann fa volare l'Atletico Madrid

Questa la situazione dell’Atletico Madrid, le cui sorti in attacco sono rette da Alvaro Morata e da Antoine Griezmann, che dopo la fine del tormentone-braccio di ferro con il Barcellona su riscatto e “minutaggio cronometrato” sembra avere ritrovato la serenità necessaria per tornare a guidare i Colchoneros e non a caso match winner in casa dell’Athletic Bilbao. Eppure, anche se solo a livello di indiscrezioni, al reparto avanzato dell’Atletico in estate era stato accostato un certo Cristiano Ronaldo, era a caccia di una via d’uscita non trovata dal Manchester United. Non se n’è poi fatto niente, sia per la ferma opposizione dei tifosi atletisti circa la possibilità di accogliere il nemico giurato di tanti Clasici, sia, si disse, anche per la volontà dello stesso Simeone.

Atletico Madrid, Simeone spiega il no a Cristiano Ronaldo

Il Cholo è tornato sull’argomento in un’intervista concessa a 'Tigo Sports', smentendo completamente che l’Atletico abbia trattato con i rappresentanti di Ronaldo: “Si dicono troppo spesso cose non vere, ma si dovrebbe riportare solo ciò che accade nella realtà. Ronaldo è un punto di riferimento assoluto per il Real Madrid, è stato e resta una leggenda per quel club". Simeone utilizza poi efficaci paragoni di giocatori argentini bandiere dei propri club: "Martin Palermo non avrebbe mai potuto giocare nel River Plate, così Ariel Ortega nel Boca. Nel calcio ci sono cose che vanno rispettate".