Higuain, l'addio al calcio più triste: finisce male tra le lacrime

Gonzalo Higuain è ufficialmente un ex calciatore. Due settimane dopo l’anticipazione della decisione di dire addio al calcio giocato al termine della stagione della MLS, l’ex centravanti di Napoli e Juventus ha disputato l’ultima partita della propria carriera allo Yankee Stadium di New York, dove il suo Inter Miami ha perso per 3-0 contro il New York City nel primo turno dei playoff. Sarà quindi la franchigia della Grande Mela ad affrontare il Montreal nelle semifinali di Conference e da oggi per Higuain inizia ufficialmente il post calcio, dando seguito a quanto annunciato tra le lacrime nella conferenza stampa dello scorso 3 ottobre.

Inter Miami sconfitto dal New York City nell'ultima partita di Higuain: "Ho dato tutto al calcio" L’Inter Miami è stato letteralmente trascinato alla post season dal Pipita, autore di 16 gol, ma che nulla ha potuto contro la superiorità del New York, nonostante le recriminazioni per un gol annullato sullo 0-0. Le ultime reti della leggendaria carriera del centravanti argentino resteranno quindi le due realizzate all’Orlando City lo scorso 6 ottobre nel 4-1 finale, terza marcatura multipla di una stagione che lo ha visto decollare nel rendimento da luglio in avanti, con 14 reti realizzati nelle ultime 16 partite della regular season. Emozione inevitabile, a fine partita, insieme a qualche lacrima, che compagni ed avversari hanno cercato di asciugare con abbracci e strette di mano. Poi, le parole d'addio nell'intervista di fine partita: “Il sogno è finito, adesso inizia una nuova vita - ha detto il Pipita - Le sensazioni sono strane e contrastanti, la mia carriera è durata 17 anni, metà della mia vita. Il calcio è stato la mia professione l’ho amato tanto e ho dato tutto e questa è la cosa più importante. In questo momento mi vengono alla mente tante immagini di dove ho vissuto e dove sono stato felice”.

Higuain, il bomber seriale con il rimpianto di Champions League e Mondiali Marcature firmate in tutti i modi, dalla distanza, dall’interno dell’area con il suo proverbiale istinto del gol o anche su punizione, come se Higuain abbia voluto lasciare una testimonianza del proprio repertorio che ne ha fatto uno dei bomber più completi della storia recente del calcio mondiale, un centravanti con piedi da trequartista che manda la propria carriera in archivio con 366 gol totali tra squadre di club e nazionale, ma anche con un palmares inferiore alle proprie qualità. La bacheca di Higuain comprende infatti un solo titolo internazionale, l’Europa League del 2019 con il Chelsea, e tanti rimpianti legati alle tre finali consecutive perse con l’Argentina, della quale è comunque attualmente il 6° miglior marcatore in assoluto con 31 gol, in Coppa America nel 2015 e nel 2016 contro il Cile e il Mondiale 2014 contro la Germania. E un rimpianto è ovviamente anche la Champions League, mai sfiorata ai tempi del Real Madrid, con le semifinale miglior risultato del 2012 e del 2013, e accarezzata con la Juventus nel 2017 con la finale persa proprio contro i Blancos a Cardiff.