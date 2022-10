“Che c… state facendo!”: le urla furiose contro i compagni fanno il giro del web

Prendere gol non fa piacere a nessuno ma in certe occasioni le reazioni a caldo di alcuni giocatori, soprattutto in un luogo 'sacro' come lo spogliatoio, travalicano i limiti della calma e del sangue freddo. Chi ha perso completamente le staffe è Charlie Austin, attaccante inglese che milita nel campionato austrialiano con la maglia dei Brisbane Roar. Austin, 33 anni, si è trasferito in A-League dopo aver lasciato Londra e il Queen's Park Rangers. L'attaccante britannico è la punta di diamante della squadra ed è suo il non semplice compito di risollevare, sul campo, le sorti del club. Lo scorso venerdì i Road hanno sfidato tra le mura amiche del Suncorp Stadium il Melbourne City e il primo tempo si è chiuso sul 2-0 per gli ospiti. Una prima parte di gara inaccettabile per il 33enne attaccante che, negli spogliatoi, si è fatto decisamente sentire.