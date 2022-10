Insigne, botta e risposta tutto da ridere con Criscito su Instagram

La stagione del Toronto FC si è conclusa senza la qualificazione ai playoff, alla quale la squadra degli “italiani” non è neppure andata vicino visto il pessimo cammino che ha caratterizzato la regular season della franchigia canadese, che ha chiuso il campionato al penultimo posto con appena 34 punti e ben 18 sconfitte in 34 partite.

Toronto FC quasi in vacanza, Insigne e Criscito scherzano sui social

Due dei grandi protagonisti della seconda parte della stagione della squadra, insieme a Federico Bernardeschi, non hanno però perso il buonumore, come si evince dal gustoso botta e risposta via Instagram del quale sono stati protagonisti Lorenzo Insigne e Domenico Criscito a margine di uno degli ultimi allenamenti stagionali della squadra. A “iniziare” è stato l’ex capitano del Napoli, che ha ironizzato sul completo con il quale Criscito si è presentato all’allenamento, molto simile a… un pigiama. "Mimmo, ma stamattina sei venuto col pigiama al campo?" la voce fuoricampo di Lorenzo che si può ascoltare nella Story. Immediata la risposta di Criscito: "Sì, è un bel pigiama”.

Insigne versione Sandokan, Criscito ci scherza sopra

L’ex difensore del Genoa non si è però limitato a stare al gioco e a replicare scherzosamente alla battuta dell’amico, rendendosi altresì protagonista di una risposta all’altezza attraverso un’altra Story nella quale ha ripreso Insigne alle prese con una curioso costume alla Sandokan evidentemente per uno scherzo all’interno dello spogliatoio. Ecco allora la foto con Insigne negli inediti panni di un Kabir Bedi d’annata con tanto di musica da sottofondo tutta da ridere…

La negativa stagione del Toronto FC

Criscito e Insigne, al netto dei gravissimi problemi famigliari che hanno coinvolto l'ex attaccante del Napoli negli ultimi tempi, sono stati protagonisti assoluti della seconda parte di stagione del Toronto: sempre in campo nelle prime 14 partite l'ex genoano, e titolare in 13 partite, trascinatore con gol e assist in serie per Insigne, costretto a saltare solo le prime partite per un infortunio al polpaccio, ma il cui apporto non è stato sufficiente per trascinare la squadra alla post season.