Incredibile in Galles: cazzotto in faccia e maxi rissa!

GALLES - Maxi rissa, rossi e scazzottata, non è mancato niente in un campo di calcio in Galles. Scene da vero Far West riprese da alcuni spettatori che presto hanno fatto il giro del web, diffondendosi anche sui social. Nel video, diventato virale, si vede l'arbitro richiamare due calciatori ed espellerli. Uno dei due però, particolarmente nervoso, va a caccia dell'avversario, lo invita fuori dal campo per regolare i conti e poi a sorpresa lo colpisce con un pugno in volto, mettendolo al tappeto. Il direttore di gara, a quel punto, è costretto a sospendere la partita.