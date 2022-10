Golden Boy, ecco le cards NFT dei finalisti realizzate da Sorare

Il Golden Boy , quest’anno, non finisce mai. Dopo l’attesa conferenza stampa con la proclamazione ufficiale di Gavi , il prossimo evento in agenda sarà la cerimonia di gala del 7 novembre, ma aspettando di vedere il centrocampista blaugranasul palco delle OGR di Torino, è già possibile ammirarlo in una veste nuova: in giallo, rosso oppure blu. Grazie a Sorare , infatti, è possibile acquistare le cards NFT del vincitore o del candidato preferito al Golden Boy . Farlo è semplice: basta accedere o registrarsi sul sito della piattaforma di fantasy calcio e partecipare all’asta per aggiudicarsi una delle cards dell’edizione speciale Golden Boy. Tra i 20 finalisti, Sorare ha scelto infatti 10 Golden Player , realizzando per ciascuno 50 carte speciali divise tra limited (45), rare (4) e super rare (1).

Ci sono ovviamente i primi quattro della classifica: Gavi, Bellingham, Musiala e Camavinga, ma anche Pedri, vincitore della scorsa edizione, e Karim Adeyemi, che nel 2021 è stato il più votato sul web, e poi Gvardiol, Gravenberch, Fabio Carvalho e Destiny Udogie, unico italiano in questa “golden list” Sorare. Se l’obiettivo dei candidati al Golden Boy è vincere il trofeo più importante, quello dei manager Sorare è partecipare ai tornei on-line contro gli altri fanta allenatori e conquistare i premi messi in palio dalla piattaforma. Le regole di accesso ai tornei sono determinate da una serie di parametri: il colore della carta, i campionati in cui sono impegnati i calciatori o la loro età. In base alle prestazioni reali dei calciatori, a ogni carta viene attribuito un punteggio e la somma dei punteggi delle cinque carte schierate determinerà il punteggio complessivo della squadra e darà accesso ai premi.

«L’Italia è attualmente per Sorare il mercato in più rapida crescita e gli utenti italiani sono la nostra seconda comunità a livello globale», ha spiegato Nicolas Julia, fondatore di Sorare, firmando l’accordo di collaborazione con la Serie A. Le carte dei calciatori messe all’asta direttamente da Sorare possono essere vendute e ricomprate all’interno del marketplace. In pratica non è mai troppo tardi e il Golden Boy, quest’anno, non finisce davvero mai.

Visita il sito ufficiale di Sorare per maggiori info