Heinze allenatore del Newell's Old Boys: era nella Roma di Luis Enrique

ROSARIO (Argentina) - L'argentino Gabriel Heinze, 44enne ex calciatore di Psg, Manchester United, Real Madrid e Roma, è il nuovo allenatore del Newell's Old Boys, formazione che milita nel massimo campionato argentino. Libero dopo l'esperienza dello scorso anno in Mls sulla panchina dell'Atlanta United, Heinze prende il posto di Adrian Coria. In precedenza aveva allenato, in Argentina, Godoy Cruz, Argentinos Juniors e Velez Sarsfield. Ex roccioso difensore della nazionale, Heinze ha militato per una stagione anche nella Roma, nel 2011-12, quando il tecnico giallorosso era Luis Enrique. Proprio il Newell's Old Boys, invece, è stata la squadra che l'ha lanciato da calciatore e in cui ha chiuso la carriera nel 2014.