Chiellini, trionfo in Western Conference: ora la finalissima Mls

L'avventura di Giorgio Chiellini in America procede nel migliore dei modi. L’ex capitano della Juventus, attualmente in forza al Los Angeles Fc, ha conquistato il titolo in Western Conference che gli consentirà di giocare la finalissima di Mls contro la vincente dell’ultimo match di Eastern Conference tra Philadelphia Union e New York City. Dopo aver eliminato i rivali del Los Angeles Galaxy in semifinale la squadra dell’ex bianconero si è aggiudicata il titolo imponendosi con un sontuoso 3-0 contro l’Austin grazie al gol di Arango, l’autorete di Urruti e la marcatura finale di Opoku. Chiellini, che fino ad ora ha totalizzato 12 presenze con la sua nuova squadra, ha giocato 45 minuti prima di lasciare il posto a Ibeagha.