Haaland, Guardiola risponde a Ibrahimovic e spiazza tutti

Nel suo libro, Ibrahimovic non ha risparmiato frecciate a Guardiola, sostenendo di essere stato maltrattato dall'allenatore durante la sua permanenza al Barcellona e aggiungendo che Pep avrebbe preferito uscire da una stanza ogni qualvolta lui ci entrava pur di non incontrarlo. “Guardiola è in grado di migliorare Haaland? Dipende dall'ego che ha, se si permette di essere più grande di Haaland o meno. Non ha permesso a me o ad altri di essere così grandi”. Queste le dichiarazioni riprese dal Mirror.

Finora Haaland ha segnato 22 gol in 15 gare con il City in questa stagione.

Guardiola: “Dico ad Haaland di non segnare...”

In conferenza stampa, a Guardiola sono state riportate le frasi di Ibra. E il tecnico ha usato il sarcasmo per rispondere: “Ha ragione, ha perfettamente ragione. In questo club, in questa squadra, il mio ego è al di là di ogni altra persona, di ogni giocatore. Non mi piace quando Erling segna tre gol e tutti i riflettori sono per lui. Sono così geloso! Sinceramente, sono così geloso!”.

E ancora: “Ho detto: Erling, per favore niente più gol, altrimenti i giornali non parleranno di me e solo di me. Ha ragione Ibrahimovic, mi conosce perfettamente. Forse può scrivere un altro libro”. I giornalisti hanno chiesto a Guardiola se fosse sarcastico e lui ha risposto sullo stesso tenore: “No, ho ragione in quello che sto dicendo. Il mio ego è super”.