Ecco come era Georgina prima di incontrare Ronaldo: la foto virale

Ci sono cambiamenti e cambiamenti. Di fisico, di stato sociale e di altro. Quello di Georgina Rodriguez è evidente, scrive Marca. Prima di incontrare Cristiano Ronaldo , com'era? A poco a poco vengono svelati i segreti della coppia, come l'aspetto di Georgina quando faceva la commessa da Gucci. Ci sono le foto, adesso. Ma prima di passare alle immagini, è stata le i stessa a raccontare come ha conosciuto il campione del Manchester United e in che situazione. Proprio nel negozio dove lavorava. Le sue parole fanno parte della docuserie di Netflix.

Georgina: “Ho conosciuto Ronaldo un giovedì d'estate”

“Era un giorno d'estate. Lavoravo da Gucci. Dovevo partire alle 5, ma un collega mi chiamò chiedendomi di rimanere mezz'ora in più per assistere un cliente. Quando stavo uscendo dal negozio, un uomo molto bello, alto quasi due metri, è apparso, accompagnato da un bambino e da un gruppo di amici. Bellissimo. Ho pensato: cosa c'è che non va in me? Non volevo neanche guardarlo, mi vergognavo molto”. Così Georgina ha raccontato la prima volta che ha visto Cr7.