Pato, è finita con Orlando: l'ex Milan è svincolato

Finisce l'avventura di Alexandre Pato con l' Orlando City . L'attaccante brasiliano non ha rinnovato il contratto in scadenza con la franchigia della Mls e dunque, a 33 anni, è ora sul mercato degli svincolati. Pato era arrivato a Orlando nel febbraio del 2021. Da agosto scorso era fermo dopo l'ennesimo intervento al ginocchio di una carriera tormentata dagli infortuni e dagli stop.

Pato: “Storia che resterà per sempre nel mio cuore”

E' stato lo stesso attaccante ex Milan ad annunciare l'addio con un messaggio: “Una storia che resterà per sempre nel mio cuore. Grazie a tutti coloro che sono stati con me lungo questo cammino e a voi tifosi così speciali. Vi auguro tanti successi, sarò sempre un tifoso dell'Orlando City”. Non ha specificato, Pato, la sua prossima destinazione. Nel club americano, il brasiliano ha collezionato 32 presenze e 4 gol in due stagioni.