Nainggolan si sfoga con un messaggio sui social: "Parlate solo..."

ANVERSA (BELGIO) - Radja Nainggolan continua a far parlare di sé. Il 34enne centrocampista è stato recentemente sospeso dal suo club, l'Anversa, perché scoperto a fumare in panchina e non rientrerà nella rosa di prima squadra, come comunicato dallo stesso club belga in una nota ufficiale: "È stato deciso di non includere nuovamente Radja nella squadra A. Il club collaborerà a eventuale trasferimento. La società non comunicherà ulteriormente su questo e si concentra sulla preparazione del girone di ritorno nella competizione regolare". Un'esclusione che non è passata inosservata e sulla quale si è espresso Jef Brouwers, psicologo specializzato in materia sportiva, che ha 'consigliato' a Nainggolan di lavorare molto su stesso. In caso contrario il giocatore continuerà, anche in futuro, a ripetere gli stessi errori che lo hanno portato all’esclusione dall’Anversa.