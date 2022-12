Sospesa l'amichevole tra Almeria e Hearts: rissa da Far West

Doveva essere un'amichevole e invece la partita tra Almeria e Hearts, avversari della Fiorentina in Conference League, si è trasformata in rissa, costringendo l'arbitro a sospendere il match. Sull'1-0 per gli spagnoli, al 39', un contrasto a centrocampo ha acceso il parapiglia e scatenato il tutti contro tutti. Come racconta "Marca", gli scozzesi si sono rifiutati di proseguire la gara, che è stata interrotta. L'Almeria, tra l'altro, sfiderà in amichevole anche il Torino il 16 dicembre, così prevede il programma dei granata durante il ritiro in Spagna a San Pedro del Pinatar.