Bufera Vidal, la frase contro l'Argentina che infiamma il Mondiale

Arturo Vidal parla del suo futuro in nazionale e lancia una frecciatina all'Argentina. Pochi giorni fa, attraverso i social, aveva chiesto ai tifosi se era giusto continuare a vestire la maglia del Cile . Le risposte dei sostenitori lo hanno convinto a proseguire l'avventura. "Non mi ritirerò mai dalla nazionale", ha dichiarato Vidal. "Abbiamo subito molte critiche per essere stati esclusi dai Mondiali, ma nessuno ricorda i recenti risultati ottenuti e quanto sia stato difficile alzare al cielo due Coppe".

Vidal punge l'Argentina

Vidal ha poi parlato dell'Argentina: "Noi subiamo tante critiche, a loro, che ancora gioiscono per la Coppa America, nessuno dice niente". Sul suo futuro: "Spero di esserci ai prossimi Mondiali: ho 35 anni e gioco con il Flamengo, la squadra più forte del Sud America: rimarrò lì e combatterò per loro. Se qualcuno vuole prendere il mio posto deve dimostrare di essere più forte di me. Poi in futuro punto ad essere l'allenatore della nazionale cilena".