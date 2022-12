30 anni per aver aggredito un arbitro, la scioccante squalifica in Francia

Trent'anni di squalifica per una gomitata all'arbitro. Questa la sanzione inflitta ad un calciatore dilettante francese, coinvolto in una rissa lo scorso 8 dicembre. Durante la gara tra il Le Blanc de Indre e il Fussy-Saint Martin, della serie D francese, un calciatore ha colpito violentemente il direttore di gara ed è stato espulso. Alla maxi squalifica si sono aggiunti cinque punti di penalizzazione in classifica per la squadra e 234 euro di multa.