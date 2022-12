"Tottenham, Conte non ha fretta di firmare il rinnovo: ecco perchè"

Dall'Inghilterra riportano i tentennamenti di Antonio Conte , che non pare avere fretta di firmare il rinnovo di contratto col Tottenham nonostante un'ottima offerta, dal punto di vista economico, presentata dalla società di Levy .

Non è una novità questa per Conte , che prima del proprio contratto vuole avere garanzie totali sulle ambizioni del club.

Sul tavolo una proposta ottima per Conte

Il contratto di Antonio Conte scadrà al termine di questa stagione, ed è presente anche un'opzione per il rinnovo per un ulteriore stagione.

Il Tottenahm, riporta il Daily Mail, avrebbe voluto rinnovare il tecnico salentino entro il nuovo anno, ma pare questo non sarà possibile, nonostante l'offerta degli Spurs di un aumento d'ingaggio pari a 1 milione di sterline l'anno.

Conte vuole garanzie sulle ambizioni della squadra

Sappiamo bene come opera Antonio Conte. Oltre a pretendere sempre ingaggi da capogiro, l'ex tecnico del Chelsea è sempre interessato principalmente a capire se le ambizioni societarie sono alla pari con le sue. Spesso nel corso delle sessioni di mercato si esprime anche in maniera dura con la società.

Questa è stata la ragione principale per la quale ha lasciato sia la Juventus (la famosa frase sui ristoranti da 100 euro, ndr) sia l'Inter (preoccupato per un possibile ridimensionamento post Scudetto).

Prima di firmare un prolungamento con gli Spurs, dunque, Conte vorrà capire se il club sarà intenzionato a contiuare a spendere come fatto fino ad ora.

Al Tottenham le alternative non mancano

Conte proseguirà la sua carriera al Tottenham anche nel 2023/2024? Questa è una domanda che al momento non ha risposta, per due motivi princiapali.

Prima di tutto, al momento, la moglia e la figlia di Conte sono ancora in Italia, e conosciamo bene il legame del tecnico con la propria famiglia e la nostalgia che gli provoca la lontanaza.

Secondariamente, ci sono vari tecnici di livello internazionale che ora si trovano senza squadra, come per esempio l'ex tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, al quale gli Spurs potrebbero rivolgersi in caso di mancato accordo con Conte.