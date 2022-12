Altro che Dibu Martinez: così un portiere ha umiliato Banega dopo un rigore sbagliato

L'ex giocatore dell'Inter Ever Banega è stato protagonista di un episodio curioso durante un match della Coppa Saudita. Il portiere brasiliano Marcelo Grohe, nella lotteria dei calci di rigore, ha distratto l'argentino prima che calciasse in un modo del tutto singolare: il 35enne ha rimbalzato da una parte all'altra sulla sua linea. Tanto è bastato per innervosire il centrocampista dell'Al-Shabab, che sbagliando ha consentito all'Al-Ittihad Club di vincere.