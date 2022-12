Invade il campo ma il risultato è un disastro, alla fine però il colpo di scena: lei resta senza parole

La collezione di invasioni di campo durante un match di calcio è infinita. Tanti tifosi infatti, fin dagli albori, hanno sfidato la sicurezza dello stadio per andare ad abbracciare i propri idoli in campo, oppure per mandare un messaggio al mondo. In queste ore però, sui social, sta girando un video curioso di un ragazzo e della sua corsa nel rettangolo da gioco finita male. O almeno così sembrerebbe dopo i primi secondi.

Proposta di matrimonio dopo l'invasione in campo

Quella del ragazzo è infatti tutta una messa in scena: dopo l'invasione, il tifoso scivola e fa finta di farsi male alla gamba. La sicurezza (complice) interviene per soccorrerlo e successivamente anche la ragazza entra in campo. Nemmeno il tempo di arrivare che il compagno si mette in ginocchio per donarle un anello: la richiesta di matrimonio va a buon fine e la futura moglie accetta incredula. Il tutto con in sottofondo gli applausi e i cori della tribuna.