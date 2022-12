Pirlo, che lezione ad Hamsik e ai campioni di Turchia: Karagümrük-Trabzonspor 4-1!

Severa lezione da parte del "Maestro" Andrea Pirlo ai campioni di Turchia del Trabzonsopor. Nel match valevole per la sedicesima di campionato, il suo Fatih Karagümrük - pieno di vecchie conoscenze del calcio italiano - si impone in casa per 4-1 su Marek Hamsik e compagni.

Pirlo: quaterna del suo Karagümrük al Trabzonsor campione di Turchia Un risultato che permette all'ex allenatore della Juventus di fare un deciso balzo in avanti in classifica, togliendosi dai bassifondi e raggiungendo un molto più tranquillo undicesimo posto a 16 punti. Allo stesso tempo, la formazione di Trebisonda perde i contatti con le primissime posizioni di graduatoria scivolando in quinta posizione a quota 26 e a -6 dalla capolista Fenerbahçe.