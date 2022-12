Messi-Ronaldo: potrebbe esserci ancora un confronto a livello di club

Cristiano Ronaldo e Leo Messi, uno contro l'altro: si può fare ancora. Nonostante il portoghese abbia firmato per gli arabi dell'Al Nassr. I due super campioni – per tanti anni avversari nella Liga spagnola – potrebbero incontrarsi a livello di club già il prossimo 19 gennaio, quando il Psg ha in programma una partita amichevole contro i migliori giocatori di Al Nassr e Al Hilal, le due principali squadre del campionato saudita.