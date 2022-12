L'Al Nassr dopo Ronaldo punta anche a un altro ex Serie A

L'Al Nassr punta Icardi

Cristiano Ronaldo evidentemente non basta al club dell'Arabia Saudita, che punta ad aggiungere al suo roster anche Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter e ora al Galatasaray. Maurito ha avuto anni complicati dentro e fuori dal campo dopo la fine della sua avventura nerazzurra, costantemente sulle copertine dei giornali per via dei suoi guai sentimentali con Wanda Nara e mai più incisivo sotto porta come i tempi meneghini. Sembra che ci siano già contatti in corso tra la proprietà saudita e Icardi, con anche gli argentini del Newell's Old Boys sulle sue tracce. Ovviamente, il club saudita potrebbe offrire condizioni economiche molto più vantaggiose rispetto a quelle sudamericane.