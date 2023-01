Messi e il boom dei nomi Lionel e Lionela tra i nuovi nati: il dato incredibile

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - In tutta l'Argentina si festeggia ancora la storica conquista del Mondiale in Qatar. Un trionfo, quello maturato in finale contro la Francia, atteso da 36 anni che lascerà il segno su un'intera generazione che, memore dell'exploit dei nomi Diego e Armando o il doppio nome nel 1986 per celebrare Maradona in Messico, avrà Lionel e la sua versione femminile, Lionela, come uno dei nomi più comuni del 2023. Il registro civile di Santa Fe ha infatti annunciato che la scelta del nome Lionel è cresciuta del 700% nel solo mese di dicembre soprattutto a Rosario, la città natale di Lionel Messi. Fino a settembre c'erano circa sei registrazioni al mese con quel nome. La prima impennata si è avuta tra ottobre e novembre con 32 neonati di nome Lionel, fino ad arrivare all'exploit di dicembre con 49: 22 da Rosario, 20 da Santa Fe e sette dal resto della provincia.