RIO DE JANEIRO - Ritorno al passato. Il centrocampista brasiliano classe '97 Gerson, in Italia con le maglie di Roma e Fiorentina, torna in Brasile al Flamengo. Nell'estate 2021 aveva lasciato proprio il Mengão per far rientro in Europa. Dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia (i francesi incasseranno 15 milioni di euro), ora per Gerson ci sarà l'avventura bis al Flamengo. Lo ha reso noto il club francese sui propri canali social.