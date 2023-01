Ronaldo, che gaffe in conferenza! L'errore impazza sui social

La presentazione di Cristiano Ronaldo all' Al-Nassr è stato un grande evento mediatico, che ha catturato l'attenzione di cronisti e tifosi di ogni parte del mondo. Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro del web. Ronaldo si è detto pronto alla sua nuova avventura: "Ho battuto record in ogni campionato in cui sono stato, lo voglio fare anche qui. Sono abituato del resto a battere primati".

La gaffe di Ronaldo

Ma durante la conferenza stampa, il portoghese, visibilmente emozionato, è stato protagonista di una gaffe, sbagliando il continente in cui andrà a giocare. "Qui in Sudafrica non sarà la fine della mia carriera, la gente ha mostrato d'amarmi e l'accoglienza è stata spettacolare". Una piccola disattenzione che non ha comunque rovinato il momento storico del calcio arabo.