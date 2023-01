Neymar, scandalo per il funerale di Pelé: il video social fa infuriare il Brasile

Neymar continua ad essere al centro delle polemiche. La sua assenza ai funerali di Pelé ha fatto scalpore. Soprattutto alla luce delle foto e dei video che stanno circolando in rete. Mentre l'intero Brasile commemorava il suo eroe , l'attaccante del Psg, da molti considerato il suo erede naturale, si scatenava in feste provate, tra balli, canti e divertimenti. O Ney ha partecipato prima al party organizzato da Messi, poi alla festa di Marquinhos.

"Neymar è un pazzo"

I tifosi brasiliani si sono scatenati sui social. "Neymar è pazzo", hanno scritto su Twitter, commentando i video in cui si diverte. "Aveva tutto per essere il meglio del meglio, ma non fa altro che collezionare figure di me*** sul web", hanno sentenziato in molti.