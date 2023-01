Ronaldo, c'è un problema su Fifa 23: crolla la sua valutazione dopo il passaggio all'Al Nassr

Il valore di Cristiano Ronaldo è sceso in modo inesorabile nel punteggio di Fifa , il gioco calcistico più conosciuto tra gli appassionati. Per la prima volta, dal 2011, il portoghese avrà una valutazione inferiore al 90. Ronaldo (che aveva iniziato la stagione allo United e aveva un punteggio di 90) ha visto abbassare la sua valutazione a 88 . Il gioco infatti è solito aggiornare i valori dei calciatori in base alle loro prestazioni. Dopo il passaggio all'Al-Nassr, il portoghese ha perso due punti.

Ronaldo, i precedenti

Solo tre volte in tutta la sua carriera, CR7 ha avuto punteggi simili: in Fifa 07 (quando all'età di 21 anni aveva un valore di 87), in Fifa 10 e Fifa 11 (quando aveva 89). Ronaldo può comunque consolarsi: è infatti il giocatore più rappresentativo del campionato saudita: il secondo in classifica è Salem Al Dawsari, con un 76: 12 punti in meno del portoghese.