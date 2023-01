Ronaldo, primo caso all'Al Nassr: se ne va dallo stadio alla fine del primo tempo

Prima partita dell'Al-Nassr da quando il club ha tesserato Cristiano Ronaldo e primo caso: il portoghese infatti, che non poteva scendere in campo per motivi legati al tesseramento, ha assistito alla gara tra la sua nuova squadra e l'Al-Tai dalla tribuna Vip. Ma, secondo quanto riferito dai media locali, ha lasciato il suo posto alla fine del primo tempo. E non è più tornato.