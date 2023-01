Terrore a casa Gattuso: sventato un furto, ladri in fuga. Ecco il terribile racconto

Tentativo di rapina a casa Gattuso mentre l'allenatore era impegnato col suo Valencia contro il Cadice. Mentre la partita era in corso, con sconfitta per uno a zero dei padroni di casa, dei malviventi hanno cercato di entrare in casa sua ma sono fuggiti immediatamente grazie ai cani da guardia e al sistema di videosorveglianza installato da Gattuso. Il racconto dettagliato è stato svelato dal Mundo Deportivo che ha spiegato come il tutto si sia poi risolto solo con un grosso spavento.