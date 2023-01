Clamoroso Ronaldo, la prima partita con l'Al Nassr potrebbe essere contro Messi! Svelato il motivo

La prima partita di Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al-Nassr potrebbe essere contro Lionel Messi. Il portoghese ha saltato l'esordio in campionato contro l'Al-Taee a causa di una squalifica accumulata nella Premier e non sarà disponibile neanche per la gara contro l'Al Shabab. Il tecnico Rudi Garcia ha annunciato che potrebbe essere a disposizione per l'amichevole in programma il 19 gennaio a Riyadh tra il Psg e una squadra composta da giocatori di Al Nassr e Al Hilal.