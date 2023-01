"Ronaldo, il vero stipendio all'Al Nassr è un altro: cifra spaventosa"

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Cristiano Ronaldo ha dichiarato il giorno della presentazione con l'Al Nassr di aver accettato l'offerta dei sauditi perché affascinato dalla sfida di misurarsi in un nuovo campionato, provando a cambiare la mentalità delle generazioni future. Giusto, ma non possiamo fare finta di niente e credere che i soldi non abbiano avuto un ruolo chiave nella scelta finale di CR7. L'ex United guadagnerà 200 milioni di euro in due anni e mezzo tra ingaggio e altri bonus previsti, una cifra spaventosa. Che però, sembra, verrà raddoppiata...