Liverpool, c'è un ex giocatore che ora vende pollo fritto: ecco chi è

BIRMINGHAM - Dal calcio agli affari imprenditoriali, la vita di Jerome Sinclair è cambiata in modo deciso. Il 26enne attaccante di Birmingham era considerato un baby prodigio ai tempi delle giovanili del Liverpool. Il 26 settembre 2012, con l'ingresso in campo nel match di Football League Cup contro la sua ex squadra (il WBA), è diventato il giocatore più giovane all'esordio con i Reds all'età di 16 anni e sei giorni, battendo il precedente primato di Jack Robinson. Il Liverpool era allenato all'epoca da Brendan Rodgers. Sinclair venne prelevato dal West Bromwich Albion per 200.000 mila sterline a soli 14 anni. Nel suo periodo di massimo splendore Sinclair veniva paragonato a Raheem Sterling. Ma i tanti bassi e i pochi alti hanno evidentemente cambiato le sorti della carriera del giovane Sinclair. Nel 2017 il passaggio al Watford, cui sono seguiti ben 5 prestiti (Birmingham, Sunderland, Oxford United, VVV-Venlo e CSKA Sofia). Dal luglio 2021 Sinclair si è svincolato dagli Hornets e si è concentrato sul mondo imprenditoriale. Nello scorso mese di luglio l'ex attaccante del Liverpool è diventato proprietario di un punto vendita di pollo fritto a Birmingham, sua città natale, della catena Morley's.