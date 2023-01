Gattuso replica ad Ancelotti: "Nulla di personale ma..."

Botta e risposta a distanza tra Carlo Ancelotti e Rino Gattuso. Hanno vinto tutto insieme al Milan e domani si ritroveranno avversari in panchina per la semifinale della Supercoppa spagnola. Real Madrid Valencia contro, ma anche e soprattutto Carlo contro Rino, il cui rapporto professionale si è raffreddato nel 2019 quando Gattuso prese il posto dell'esonerato Ancelotti a Napoli.

Gattuso, la risposta ad Ancelotti

Proprio Gattuso ne aveva parlato al quotidiano spagnolo AS, nel pomeriggio erano arrivate le dichiarazioni di Ancelotti in conferenza stampa che confermava che tra i due ci fossero stati problemi ma senza andare oltre e senza spiegare i motivi, infine lo stesso Gattuso, sempre in conferenza, ha ribadito che con l'ex allenatore del Milan non c'è "nulla di personale" ma ha confermato che tutto è nato dopo l'esperienza di Napoli. "I media cominciavano a dire che la squadra stava male fisicamente. Io ho molto rispetto per lui e non ho nulla da dire. Insieme abbiamo vinto molto, è uno dei migliori allenatori al mondo" le parole di Gattuso.