Pazzesco, non è Ronaldo il calciatore più ricco del mondo: ecco chi è

THAILANDIA - L'accordo da un miliardo di euro in sette anni con cui Cristiano Ronaldo si è legato all'Al Nassr porterebbe ad una sola conclusione: è lui il calciatore più ricco del mondo! Macchè, nulla di tutto questo. Sì perchè il cinque volte Pallone d'Oro forse non sa che più ad est del globo gioca il vero calciatore più ricco del pianeta. Si tratta di Faiq Bolkiah, ala sinistra 24enne che gioca nel Chonburi FC in Thailandia. Il suo patrimonio personale è stimato in circa 20 milardi di euro! Precisazione doverosa: Bolkiah è il nipote del Sultano del Brunei. Passato dalle giovanili di diversi club in Inghilterra (Southampton, Chelsea, Leicester City), Faiq ha vissuto un'esperienza anche in Portogallo con il Maritimo. Non esaltante a dire la verità, dal momento che non ha mai debuttato con la prima squadra. "Sono pentito di essermi trasferito in Portogallo. Credo che mi abbiano acquistato solo per motivi politici!", ha confessato il classe '98. Insomma, Bolkiah non è riuscito a sfondare nel calcio che conta e la sua carriera è proseguita in Thailandia dove gioca attualmente.