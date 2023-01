Gattuso e Ancelotti, il gesto in campo prima della Supercoppa dopo le polemiche

Vigilia con polemiche

A 'movimentare la vigilia della sfida ( ospitata dal 'King Fahd Stadium' di Riad in Arabia Saudita) era stato Ancelotti, che di Gattuso era l'allenatore ai tempi del Milan e lo considerava quasi un 'figlioccio'. "Abbiamo trascorso momenti molto belli che ricorderò per sempre, ma non sempre le relazioni restano buone. Abbiamo avuto dei problemi personali e non voglio parlarne. Molti allenatori di oggi hanno giocato nel Milan, Inzaghi, Pirlo, Nesta... Forse hanno imparato qualcosa. È stata un'esperienza e ognuno mette in campo le proprie conoscenze" ha detto in conferenza il tecnico del Real Madrid, che dopo il suo esonero dal Napoli fu sostituito proprio dall'allievo. "Ho grande stima per lui" è stata la replica di Gattuso, che proverà però a fare lo 'sgambetto' sul campo al suo vecchio 'maestro'.