Cantona a gamba tesa su Ronaldo: "Non si rende conto di una cosa"

Eric Cantona non ha usato giri di parole per attaccare Cristiano Ronaldo attraverso il quotidiano inglese "Manchester Evening News". Nel mirino dell'ex bomber dei Red Devils il ragionamento a monte in base al quale CR7 ha deciso di lasciare lo United per accettare l'offerta milionaria degli arabi dell'Al Nassr. “C'è chi va in pensione prima, come me, e chi decide di giocare fino ai 40 anni. E in questi ce ne sono di due tipi, quelli che vogliono fare tutte le partite, perché pensano di avere ancora 25 anni, e quelli che si accorgono di non avere più 25 anni e che sono lì per aiutare i più giovani, sapendo che non possono sempre giocare" ha esordito Cantona.