Vialli, l'omaggio del Chelsea è da brividi: tutti gli ex compagni presenti allo stadio

Vialli e l'omaggio a Stamford Bridge

In occasione del match di Premier League tra Chelsea e Crystal Palace, il primo casalingo per i blues dalla sua scomparsa, è stata onorata in maniera splendida la memoria di Gianluca Vialli. Prima del match i tantissimi tifosi londinesi presenti gli hanno reso omaggio con fiori e sciarpe all'esterno del campo. Poi la maglia indossata all'ingresso sul terreno di gioco con il suo nome sulle spalle e il 9 come numero. In seguito striscioni splendidi, immagini sul maxi schermo, lo speaker che ha ripetuto in loop: "Siamo stati fortunati ad averti conosciuto. Ti amiamo, Luca". E in più, anche una folta rappresentanza di leggende del Chelsea e suoi ex compagni presenti sul terreno di gioco insieme alle due squadre per il minuto di raccoglimento in sua memoria. Tra gli altri erano presenti Carlo Cudicini, John Terry, Albert Ferrer, Graeme Le Saux, Jody Morris e Jimmy Floyd Hasselbaink. Uno scrosciante applauso ha dunque preceduto il via del match.