Messi e il mistero della foto diventata virale sui social: reale o fotomontaggio?

ROMA - Da quando Messi ha vinto la Coppa del Mondo, gli occhi dei fotografi e delle telecamere sono tornate fisse su di lui. Ne sa qualosa Tomas De Micheli, fotografo argentino, che sui suoi profili social ha postato una foto molto particolare e curiosa dove l'attaccante del PSG durante il riscaldamento pre partita contro l'Angers, cammina in area di rigore indossando la maglia con una stampa del volto di Pelé e la scritta "Eterno". Il fotografo ha spiegato che non ha avuto il solito accesso al campo, quindi è stato costretto a scattare dalla tribuna e tra le tante foto fatte al campione sudamericano, ne compare una dove Messi ha sulla testa un'aureola. Lo scatto ha fatto il giro del web in poco tempo ed è diventato virale ovviamente. Quando si dice...non tutti i mali vengono per nuocere.