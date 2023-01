Dopo Ounas, un altro ex del Napoli costretto a uscire in barella

Periodo questo particolarmente sfortunato per alcuni ex calciatori del Napoli. Domenica vi abbiamo raccontato del brutto infortunio capitato ad Adam Ounas durante Lille-Troyes con l'algerino costretto a uscire in barella. Nello stesso giorno si è fatto male anche l'ex portiere degli azzurri David Ospina. Il numero uno colombiano, che dalla scorsa estate si è legato all'Al-Nassr, nel derby di Riyad con l'Al-Shabab si è scontrato con Cristian Guanca, argentino classe 1993, e ha rimediato una frattura al gomito che, come specificato con un comunicato dalla sua società, costringerà l'ex portiere del Napoli ad uno stop di quasi due mesi.