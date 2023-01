Coppa di Turchia, giocatore incredulo: ecco cosa ha raccolto sul campo!

ANKARA (TURCHIA) - Incredibile quello a cui hanno assistito gli spettatori della partita tra Ankaragucu e Besiktas , match valido per gli ottavi di finale di Coppa di Turchia . La vittoria ai calci di rigore dei padroni di casa è passata in secondo piano quando ungiocatore di bianconeri di Istanbul , Gedson Fernandes ha trovato un oggetto sul campo, lo ha visto e lo ha raccolto consegnandolo poi al quarto uomo . Le immagini hanno fatto il giro del mondo...

Gedson Fernandes, classe '99, ex tra le altre di Benfica e Tottenham ha visto volare, al 60', un tirapugni dagli spalti e in un momento di pausa del gioco lo ha preso per consegnarlo al quarto ufficiale di gara. A quel punto la panchina dell'Ankaragucu si precipita verso il calciatore per sottrargli l'oggetto, impaurita per una possibile multa o squalifica del campo. Il classe '99 però consegna, supito e sbigottito, l'oggeto al quarto ufficiale. Il match è poi ripreso regolarmente con la vittoria dell'Ankaragucu che stacca il pass per i quarti di finale della competizione.