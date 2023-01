Tragedia nel calcio: ex Tottenham muore a 25 anni

MIAMI (STATI UNITI) - Lutto nel calcio: Charlotte FC, squadra che milita in Mls, ha reso noto che il suo giocatore, il difensore Anton Walkes, è morto a Miami all'età di 25 anni. Dalle prime indiscrezioni che emergono, il giocatore sarebbe stato trovato privo di sensi dai vigili del fuoco di Miami alle 15, ora locale, in seguito a un violento scontro tra due barche. Proprio il direttore sportivo di Charlotte, Zoran Krneta, ha confermato la tragica notizia: "Siamo addolorati per la perdita di Anton, un padre davvero incredibile, una persona amorevole e un essere umano eccezionale. Anton ha incarnato ciò che significa far parte del Charlotte Football Club e tutta la nostra comunità è in lutto per questa tragedia", sottolinea il ds del club della Carolina del Nord.