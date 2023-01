Al Nassr&Al Hilal All Stars-Psg diretta 0-1: gol annullato a Mbappè!

RYADH - L'attesa è finita. Ronaldo e Messi si sfidano in amichevole in Arabia Saudita. I due assi del calcio mondiale che hanno incantato negli ultimi 15 anni, saranno l'uno difronte all'altro, per la Riyadh Season Cup. In questo match però, Cristiano Ronaldo non indosserà la maglia dell'Al-Nassr, visto che scenderà in campo in una squadra mista composta da alcuni dei suoi compagni e dai rivali cittadini dell'Al Hilal.